Парсинг сайтов с ливинтернета

Требуется спарсить сайты с http://liveinternet.ru, http://top.mail.ru/Rating/ и http://top.ucoz.ru/

требования:

1. тИЦ не менее 20-ти, но не более 90

2. Посещаемость более 150-ти хостов в сутки, но менее 1000

3. не в ЯК и не в ДМОЗ

Полученный список объединяем, отсекаем повторяющиеся домены.

На выходе получаем 3 файла, содержащих домен+почта из хуиза, если она открыта:

1. только com, net, info, org

2. ru

3. все остальное

Надо срочно, за срочность готов платить.