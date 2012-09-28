Необходимо разработать модуль интеграции нашей системы с логистической службой, предоставляющий следующие возможности: 1) Забор заказа из нашей системы и отправка его по API логистической службе (API). 2) Проверка принятия логистической службой ...
Парсинг сайтов с ливинтернета
Требуется спарсить сайты с http://liveinternet.ru, http://top.mail.ru/Rating/ и http://top.ucoz.ru/
требования:
1. тИЦ не менее 20-ти, но не более 90
2. Посещаемость более 150-ти хостов в сутки, но менее 1000
3. не в ЯК и не в ДМОЗ
Полученный список объединяем, отсекаем повторяющиеся домены.
На выходе получаем 3 файла, содержащих домен+почта из хуиза, если она открыта:
1. только com, net, info, org
2. ru
3. все остальное
Надо срочно, за срочность готов платить.
Выбранный исполнитель
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