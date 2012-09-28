Парсинг сайтов с ливинтернета

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки136 просмотров

Требуется спарсить сайты с http://liveinternet.ru, http://top.mail.ru/Rating/ и http://top.ucoz.ru/

требования:

1. тИЦ не менее 20-ти, но не более 90

2. Посещаемость более 150-ти хостов в сутки, но менее 1000

3. не в ЯК и не в ДМОЗ

Полученный список объединяем, отсекаем повторяющиеся домены.

На выходе получаем 3 файла, содержащих домен+почта из хуиза, если она открыта:

1. только com, net, info, org

2. ru

3. все остальное

Надо срочно, за срочность готов платить.

13 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$150
2 дня
Прекрасно выполнил все и быстро, зря не выбрал сразу, в итоге день потерял из-за другого прогера ленивого. Работал даже ночью, работа была срочная, потому был приятно удивлен, что вписались в нужный срок, тем более в процессе понадобилось отфильтровать сайты по дополнительным критериям. В общем очень рекомендую :)
Хоть и неооценил немного задачу - впечатление от проекта приятные. Заказчик постоянно на связи, прекрасно понимает что ему необходимо, готов платить и платит за выполненную работу и доработки. Было супер! ) Готов к дальнейшему сотрудничеству

Заявки фрилансеров

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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