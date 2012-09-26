Написать модуль для Vamshop (PHP + mySql)

Написать модуль для Vamshop по автоматическому экспорту новых пользователей в Mailchimp. Модуль должен встраиваться в Vamshop и после регистрации пользователя вносить его в определенный List в Mailchimp. Модуль должен позволять ввести параметры аккаунта Mailchimp и выбрать List для синхронизации.

Знаю что Mailchimp API позволяет это делать. Есть даже готовый модуль "Galahad MailChimp Synchronizer" позволяющий упростить процесс синхронизации с любой базой.