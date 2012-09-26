Только опытным разработчикам! Нужно поменять шаблон отображения раздела http://chesnok.kz/vedushchie.html (на см. вложения) Добавить фильтры, для сортировки данных. Каждая опция фильтров должна присваивать соответвующую переменную в Titile и keywords страницы. ...
Написать модуль для Vamshop (PHP + mySql)
Написать модуль для Vamshop по автоматическому экспорту новых пользователей в Mailchimp. Модуль должен встраиваться в Vamshop и после регистрации пользователя вносить его в определенный List в Mailchimp. Модуль должен позволять ввести параметры аккаунта Mailchimp и выбрать List для синхронизации.
Знаю что Mailchimp API позволяет это делать. Есть даже готовый модуль "Galahad MailChimp Synchronizer" позволяющий упростить процесс синхронизации с любой базой.
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