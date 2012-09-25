Исправить скрипт на ПХП для ДЛЕ

Есть сайт на DLE (фильмы), перед программистов в свое время поставил задачу - чтобы все ссылки на скачивание вели на заданный урл. Он написал маленький модулек на пхп и внедрили его в файлик (show.full.php) - все работает, но скрипт данный переделывает даже внутрении переходы на заданный урл.

Нужно это исправить, если не понятно написал - скину пример, и сразу все поймете (+ файл где вписан этот скрипт).

Просьба писать на емаил [email protected] — вышлю файл, и пример проблемы.