Реализация XML связи текста во флешке

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Закрыт3 заявки152 просмотра

нужен FLASH программист для реализации XML связи текста во флэшке

13 лет назад
TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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