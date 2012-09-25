Форма, включающая в себя селекты, в зависимости от них открытие следующих пунктов, после выбора всего вывод таблицы. Задача: Выбираем 1 селект (возможен множественный выбор) на основании него появляется 2 селект (выбор 0-все) ...
Реализация XML связи текста во флешке
нужен FLASH программист для реализации XML связи текста во флэшке
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