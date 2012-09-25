Форма, включающая в себя селекты, в зависимости от них открытие следующих пунктов, после выбора всего вывод таблицы. Задача: Выбираем 1 селект (возможен множественный выбор) на основании него появляется 2 селект (выбор 0-все) ...
Небольшие правки для VirtueMart
1. Нет приветственного сообщения "Добро пожаловать, Гость!" (В случае регистрации – "Добро пожаловать, Игорь!")
2. Корзина не выводит цену за шт, и у каждой позиции стоит кнопка обновить... Лучше, одна кнопочка внизу – "Пересчитать"
3. В каталоге при нажатии на картинку увеличивается изображение, а не переходит непосредственно на страницу с товаром, лучше пусть увеличивает, когда покупатель добрался до возможности положить товар в корзину. Увеличение картинок сделать одинакового размера везде
Заявки фрилансеров
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