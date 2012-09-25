Небольшие правки для VirtueMart

1. Нет приветственного сообщения "Добро пожаловать, Гость!" (В случае регистрации – "Добро пожаловать, Игорь!")

2. Корзина не выводит цену за шт, и у каждой позиции стоит кнопка обновить... Лучше, одна кнопочка внизу – "Пересчитать"

3. В каталоге при нажатии на картинку увеличивается изображение, а не переходит непосредственно на страницу с товаром, лучше пусть увеличивает, когда покупатель добрался до возможности положить товар в корзину. Увеличение картинок сделать одинакового размера везде