AJAX панель

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок227 просмотров

Форма, включающая в себя селекты, в зависимости от них открытие следующих пунктов, после выбора всего вывод таблицы.

Задача:

Выбираем 1 селект (возможен множественный выбор)

на основании него появляется 2 селект (выбор 0-все)

3-4 селект аналогично 1-2, только и в 3 можно 0 выбрать

5 селект (0-все) на основании него 6 (0-все)

7. обычный селект, несколько полей

8.обычный селект, несколько полей

как все заполнено - выход таблица 5-10 столбцов с возможностью сортировки по ним

AJAX
13 лет назад
the_one
Ринат 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Переделать сайт keyword.kiev.ua

    $100

    Необходимо переделать сайт, а именно : Убрать некоторые элементы, ключ слева вверху, обратная связь итд. Перенести контакты на место ключа Выделить пространство под банет и возможность в админке загружать на это ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Натянуть дизайн на ВебАсист

    День добрый. Необходимо натянуть дизайн на вебасист + установить несколько готовых модулей + дальнейшая поддержка. http://dc133.file.qip.ru/download/GuYPaGF9/tsid20120925-055923-4d82e510/Poxodniki_web_990px20_2.jpg http://dc132.file.qip.ru/download/5cHtR_j4/tsid20120925-091526-c936c194/vnytr1_Poxodniki_web_990px30_3.jpg + страница товара по типу одинаковая со странице каталога. Обязателен опыт работы с ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Правки сайта на drupal. Знание PHP

    $100

    Нужно внести небольшие правки в сайт, сделанный на cms Drupal. Изменить заявку (заявка-калькулятор, ее нужно упростить), добавить кое-где дополнительные ссылки, изменить код аналитикса. Нужен более-менее опытный человек, хорошо знакомый с drupal

    DrupalPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходимо исправить небольшой баг JavaScript

    Необходимо исправить баг. На этой странице есть галлерея http://www.zb-estate.com/apartments_1/ Баг заключается в том что если при открытии страницы нажать сразу на 8 страницу галлереи то показывает фотки с шестой, если же ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта с картой Яндекс и фильтром

    $250

    Необходимо создать простой сайт на котором будет установленна яндекс карта на которой заказчик сможет отмечать различные организации. также на сайте будет фильтр на котором посетитель будет заполнять параметры (город, ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Закончить форму обратной связи на php

    $7

    ​1. В поле e-mail сделать проверку тока на собаку - @ 2. В текстовом файле чтобы данные сохранялись в столбик и разделялись линией 3. Запретить загрузку php файлов 4. При загруженных одинаковых ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Срочно! Немного допилить virtuemart2

    $50

    Вставить доп.поля в категорию (должны выводиться только заполненные поля, пустые или со знаком "-" должны пропускаться) При заходе в категорию 2 уровня и ниже должны отображаться подкатегории и товары присутствующие в них. И ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад