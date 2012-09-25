AJAX панель

Форма, включающая в себя селекты, в зависимости от них открытие следующих пунктов, после выбора всего вывод таблицы.

Задача:

Выбираем 1 селект (возможен множественный выбор)

на основании него появляется 2 селект (выбор 0-все)

3-4 селект аналогично 1-2, только и в 3 можно 0 выбрать

5 селект (0-все) на основании него 6 (0-все)

7. обычный селект, несколько полей

8.обычный селект, несколько полей

как все заполнено - выход таблица 5-10 столбцов с возможностью сортировки по ним