Срочно! Немного допилить virtuemart2

Вставить доп.поля в категорию (должны выводиться только заполненные поля, пустые или со знаком "-" должны пропускаться)

При заходе в категорию 2 уровня и ниже должны отображаться подкатегории и товары присутствующие в них.

И заодно Фока галерея с превью ввиде нескольких фотографий из галереи, штуки 4 и ссылка, при нажатии на которую галерея просто разворачивается.