Срочно! Немного допилить virtuemart2

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка201 просмотр

Вставить доп.поля в категорию (должны выводиться только заполненные поля, пустые или со знаком "-" должны пропускаться)

При заходе в категорию 2 уровня и ниже должны отображаться подкатегории и товары присутствующие в них.

И заодно Фока галерея с превью ввиде нескольких фотографий из галереи, штуки 4 и ссылка, при нажатии на которую галерея просто разворачивается.

13 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров