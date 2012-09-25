Натяжка на CMS + оплата товара Робокасса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок140 просмотров

Имеется готовый статический сайт club - zavidovo . ru

Необходимо:

- Натянуть сайт на CMS

- Сделать возможность заказа одного или нескольких домиков

- При заказе пользватель должен ввести ФИО, телефонный номер, электронный адрес, паспортные данные и комментарии (предпологаемая дата заезда) . Способ доставки выбирать не нужно, т.к. продается инфотовар (бронирование домика)

- Прикрутить оплату Робокасса.

При подаче заявки укажите стоимость и способ реализации

13 лет назад
TVampire
Тимофей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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