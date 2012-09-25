Рейтинг игр (Bundle для Symfony2)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка151 просмотр

Требуется программист со знанием PHP 5.3+, Symfony 2, Twig, Doctrine, sonata-admin bundle.

Необходимо разработать:

Управление играми (добавление, удаление, редактирование, публикация, скрытие) – Sonata-Admin-Bundle.

Выборка игр согласно заданному алгоритму (подробное описание в прикрепленном файле).

Система подсчета рейтинга и ежедневной фиксации данных о его изменении (подробное описание в прикрепленном файле).

Сроки и бюджет обсуждаемы! Ждём ваши предложения!

PHPSymfony
13 лет назад
Chyrius
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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