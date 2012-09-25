Требуется интеграция платежной системы hutkigrosh.by в hostcms. Описание апи в приложении.
Рейтинг игр (Bundle для Symfony2)
Требуется программист со знанием PHP 5.3+, Symfony 2, Twig, Doctrine, sonata-admin bundle.
Необходимо разработать:
Управление играми (добавление, удаление, редактирование, публикация, скрытие) – Sonata-Admin-Bundle.
Выборка игр согласно заданному алгоритму (подробное описание в прикрепленном файле).
Система подсчета рейтинга и ежедневной фиксации данных о его изменении (подробное описание в прикрепленном файле).
Сроки и бюджет обсуждаемы! Ждём ваши предложения!
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