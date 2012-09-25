Разработка админки на ExtJS

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки201 просмотр

Необходимо разработать административную панель управления для отдела по работе с клиентами. Административная панель включает в себя 10 разделов работы с клиентами. Разработка должна вестись на ExtJS, HTML5, PHP, MySQL5. База данных и архитектура уже создана, необходимо использовать её для разработки проекта.

HTMLPHP
13 лет назад
aboykov
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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