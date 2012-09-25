Добавить галерею на сайт Joomla и отредактировать

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Закрытнет заявок132 просмотра

http://sport-for-you.ru/

joomla

Фотогалерея

--------только на главной---------

Вверху последние 5 папок из добавленных

У каждой папки название и дата

далее фотогаллерея как на главной с произвольными фото

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ниже стрктура с пагинацией

когда проваливаемся до последнего уровня, открывается галерея

у фото название, дата, отправитель, поле для размещение информации к фото

Joomla
13 лет назад
lansib
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров