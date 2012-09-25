Доработка нового сайта

Ищем программиста Bitrix с глубоким пониманием SEO для доработки нового сайта.

Сайт представляет собой интернет-магазин систем безопасности.

Какие работы предстоит выполнить:

- Исправить существующие проблемы и сделать необходимые доработки

- Провести аудит сайта с точки зрения SEO и исправить все проблемы, из-за которых сайт может плохо продвигаться в ПС

Предложения писать строго на [email protected] или в аську 236561155