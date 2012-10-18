Java-разработчик

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок195 просмотров

Требуется Java Developer на удаленную работу.

Требования:

- хорошие знания Java Core, IO, Reflection, Ant, ООП;

- опыте разработки в JSE (опыт в области JЕЕ не требуется)

- хорошо разбираться в чужом коде;

- умение проектировать код (понимать его архитектуру);

- разбираться в нюансах многопоточности java

Условие работы:

- занятость full time;

- постоянная удаленная работа;

- оплачиваемый отпуск;

Заработная плата 3000$.

Java
13 лет назад
Dana_0
Дана 
44 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров