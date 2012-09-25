Нужно сделать парсер для данных из html таблицы с возможностью сохранения данных в csv файл + сохранение изображения для каждой таблицы. Нужно предусмотреть возможность запуска парсера для отдельно взятого раздела.
Парсер резюме rabota.ru на php/mysql
Нужен граббер (парсер) резюме rabota.ru на PHP, с обходом кол-ва запросов к сайту и телефон закрыт js.
Сначала ищю человека, который делал такое и у него все работает.
Желательно на нормальном коде PHP, делаю запрос на пример вашего кода и MySQL. Все данные сохраняются в MySQL. Сам парсер имеет должен иметь ВебИнтерфейс, простой без картинок и прочих украшательств.
Изначально нужен только работа.ру, через некоторое время нужны будут другие сайты по работе. При этом
Работа постоянная по проекту, будут позднее добавлены другие сайты.
Писать в личку или на аську 4-13-два-3-3-семь
Отдам предпочтение опытному и надежному специалисту, кто сразу поймет, что нужно от него. Скажет четко сроки и уложится в них.
Возможные сроки до 7-8 дней.
ТЗ есть, стилистика интерфейса там отражена, ничего сложного и красивого от вас не требуется.
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