Парсер резюме rabota.ru на php/mysql

  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки228 просмотров

Нужен граббер (парсер) резюме rabota.ru на PHP, с обходом кол-ва запросов к сайту и телефон закрыт js.

Сначала ищю человека, который делал такое и у него все работает.

Желательно на нормальном коде PHP, делаю запрос на пример вашего кода и MySQL. Все данные сохраняются в MySQL. Сам парсер имеет должен иметь ВебИнтерфейс, простой без картинок и прочих украшательств.

Изначально нужен только работа.ру, через некоторое время нужны будут другие сайты по работе. При этом

Работа постоянная по проекту, будут позднее добавлены другие сайты.

Писать в личку или на аську 4-13-два-3-3-семь

Отдам предпочтение опытному и надежному специалисту, кто сразу поймет, что нужно от него. Скажет четко сроки и уложится в них.

Возможные сроки до 7-8 дней.

ТЗ есть, стилистика интерфейса там отражена, ничего сложного и красивого от вас не требуется.

JavaScriptMySQLPHP
13 лет назад
russ-dmitry
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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