Скрипт "Пригласить друзей"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Здравствуйте, требуется написать скрипт состоящий из формы с полями (email, пароль), куда посетитель вводит свой адрес e-mail и пароль и приложения, которое авторизуется на сайте где расположен почтовый ящик и рассылает письма (с нашим содержимым, настраивается) друзьям из адресной книги.

13 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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