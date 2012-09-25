Нужно сделать парсер для данных из html таблицы с возможностью сохранения данных в csv файл + сохранение изображения для каждой таблицы. Нужно предусмотреть возможность запуска парсера для отдельно взятого раздела.
Необходим программный модуль на сайте
Программный модуль на сайт тестирования, грубо говоря - тест.
Требуется веб-программист со знанием pHp/Java script для его осуществления.
Пишите: ICQ 464661
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