Необходим программный модуль на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки153 просмотра

Программный модуль на сайт тестирования, грубо говоря - тест.

Требуется веб-программист со знанием pHp/Java script для его осуществления.

Пишите: ICQ 464661

JavaPHP
13 лет назад
Leminov
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов

Выбранный исполнитель

floppox
Елена 
41 год
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

floppox
Елена 
41 год
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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