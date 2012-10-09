Переделать сайт keyword.kiev.ua

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок186 просмотров

Необходимо переделать сайт, а именно :

Убрать некоторые элементы, ключ слева вверху, обратная связь итд.

Перенести контакты на место ключа

Выделить пространство под банет и возможность в админке загружать на это место банер + елементарный счетчик статистики (обговорим место)

Поставить счетчики аналитики

Выделить блок для новостей и возможность в админке их добавлять, менять местами.

сделать кнопки соц сетей (можно через готовые сервисы) для добовления страниц сайта в новостную ленту.

Нужен ориентировочный бюджет и время за сколько вы сможете это сделать, детали в личке оговорим.

13 лет назад
oBepOK
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Evas
47 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$60
2 дня
Егор взялся за перенос html сайта на wp, что сделал за 2 дня качественно и без всяких глюков, кому нужен двидок для шаблона установка и редактирование можете смело обращаться делает на 10 из 10.
Было приятно сотрудничать с Андреем: ТЗ было четкое и конкретное, оплату произвел вовремя и согласно договоренности. Рекомендую как надежного и положительного заказчика. Буду рад сотрудничать в будущем.

Заявки фрилансеров

Evas
47 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад