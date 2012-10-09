Переделать сайт keyword.kiev.ua

Необходимо переделать сайт, а именно :

Убрать некоторые элементы, ключ слева вверху, обратная связь итд.

Перенести контакты на место ключа

Выделить пространство под банет и возможность в админке загружать на это место банер + елементарный счетчик статистики (обговорим место)

Поставить счетчики аналитики

Выделить блок для новостей и возможность в админке их добавлять, менять местами.

сделать кнопки соц сетей (можно через готовые сервисы) для добовления страниц сайта в новостную ленту.

Нужен ориентировочный бюджет и время за сколько вы сможете это сделать, детали в личке оговорим.