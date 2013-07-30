Васильев Егор не только НЕ сделал работу, он ее вообще и не делал, а просто пропал вместе с деньгами предоплаты. Вернуть деньги у него якобы не получается. Хотя мы оба в Украине. Можно вернуть и на карточку Приватбанка и попросить кого-то отправить мне деньги по Вебмани... На я зыке Уголовного кодекса это называется мошенничество.