Разработка сайтов на Wordpress в максимально краткие сроки.
Разработка сайтов на Wordpress, DLE, Joomla. Настройка, доработка и верстка тем (шаблонов) для Wordpress. Перенос сайтов с HTML на CMS с сохранением адресов ссылок. Наполнение уникальным материалом (Вашим и своим) с учетом направленности, специализации и дизайна сайта.
Исполнение в максимально краткие сроки.
Есть площадка для демонстрации выполнения хода работ.
Работаю на результат, рейтинг и отзывы.
Для меня нет ничего не возможного: главное это - приложенные усилия и затраченное время.
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Портфолио
- Перенос сайта и создание темы127 просмотров
- Перенос сайта и создание темы109 просмотров
- Перенос сайта и создание темы124 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
0 баллов
10 лет назад
Васильев Егор не только НЕ сделал работу, он ее вообще и не делал, а просто пропал вместе с деньгами предоплаты. Вернуть деньги у него якобы не получается. Хотя мы оба в Украине. Можно вернуть и на карточку Приватбанка и попросить кого-то отправить мне деньги по Вебмани... На я зыке Уголовного кодекса это называется мошенничество.
$100
5 баллов
10 лет назад
Работу выполнил с некоторыми замечаниями.
$10
10 баллов
10 лет назад
Очень Очень понравилось работать с этим исполнителем,всем советую,выполнил все очень быстро и профессионально. Понял все без лишних вопросов,предложил как лучше сделать) Обязательно буду сотрудничать и дальше) Огромное спасибо)
Ответный отзыв
Одни положительные эмоции от сотрудничества с Татьяной. Оплата без задержек, надеюсь на сотрудничество в будущем. Рекомендую другим фрилансерам.
$30
10 баллов
10 лет назад
Человек все выполнил по ТЗ
$60
5 баллов
11 лет назад
Исправил основной косяк в верстке
Веб-программирование
11 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
5 отзывов(-1)
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
3 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
3 отзыва
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $250
от 7 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга