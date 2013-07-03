Нужно сменить шаблон самописного сайта.

Имеются сверстанные страницы, новые стили подключены, нужно интегрировать код верстки в файлы сайта.

Более подробно изложу все изложу в ЛС или ICQ исполнителю.

Объем работы не большой, сложность лишь в том, что генерация страниц устроена собственным образом, и php код перемешан с html.

Некоторые страницы уже сделаны, некоторые криво отображаются:

http://cars.globauto.net/

а должно быть так http://new.globauto.ru/brand.html

Предлагайте ориентировочную стоимость работ.