Нужна доработка проекта на вордпресс, проект готов на 70% нужны доработки. Дизайн и верстка готовы и интегрированы, требуется доработать интеграцию, надо будет доделать работу с вёрсткой, нужна доработка интеграции верстки в кабинет пользователя (верстка ...
Доработать функции скрипта (тип: Групон)
Необходимо доработать некоторые детали на сайте, созданном на шаблоне тип — биглион.
Скрипт хороший, рабочий, на нем работает не один сайт, только вот поддержка долгая. Есть ответы специалиста по основным вопросом с указанием как, и где править. Есть так же другой отличный готовый скрипт коллективных покупок. Недостающие детали можно всегда взять с него, или посмотреть реализацию.
Тех задание по запросу. Нужен удаленный специалист со свободными руками, и с нормальным бюджетом. Готовый быстро и качественно доработать детали, и по желанию в будущем за отдельную плату вести др. доработки, коих думаю будет немало.
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