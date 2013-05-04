Доработать функции скрипта (тип: Групон)

Необходимо доработать некоторые детали на сайте, созданном на шаблоне тип — биглион.

Скрипт хороший, рабочий, на нем работает не один сайт, только вот поддержка долгая. Есть ответы специалиста по основным вопросом с указанием как, и где править. Есть так же другой отличный готовый скрипт коллективных покупок. Недостающие детали можно всегда взять с него, или посмотреть реализацию.

Тех задание по запросу. Нужен удаленный специалист со свободными руками, и с нормальным бюджетом. Готовый быстро и качественно доработать детали, и по желанию в будущем за отдельную плату вести др. доработки, коих думаю будет немало.