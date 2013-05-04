Описания изменений в файле сайт: http://www.povidom.net
Нужна доработка кабинета пользователя на WordPress
Нужна доработка проекта на вордпресс, проект готов на 70% нужны доработки.
Дизайн и верстка готовы и интегрированы, требуется доработать интеграцию, надо будет доделать работу с вёрсткой, нужна доработка интеграции верстки в кабинет пользователя (верстка для пк версий и для моб. версий)
Доделать валидацию всех полей передаваемых из форм, форм около 5-и, язык (js или php).
Страна и штат в выпадающих списках (показ с использованием готовых библиотек на js), запись в базу этих значений, после сохранения, пользователю должны показываться уже сохраненные значения в выпадающем списке с возможностью их изменения.
Подсказки нужны в модальном окне.
В полях загрузки файлов должно отображаться выбранный файл, после его выбора, % загрузки файла на сервер.
Нужно изменение пароля пользователя.
Включение\выключение 2fa аутентификации для пользователя.
По факту задач больше, пояснение по ходу выполнения.
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