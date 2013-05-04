У модуля новости на webasyst сделать ЧПУ

Необходимо у модуля новости на платформе вебасист сделать слеующую доработку.

Нужен другой вид ЧПУ. Сейчас у них сейчас ЧПУ такое /blog/8/ я

хочу /blog/instrument-firmy-hilti-i-ego-poyasneniya.html (или что-то похожее)

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Прошу ответить тех, у кого есть опыт подобной доработки.

Утверждать что работы на миллион не надо, знаю, что 100% это не так.

так же замечу, что при исполнении соответственно в стоимость должно войти и 301 редирект со старых новостей на новый.