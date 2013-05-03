Всем привет. Суть проекта сводится к поиску исполнителя, который сможет в движок Joomla (virtuemart или joomshopping), webasyst, imagecms (либо предложите вы) внедрить калькулятор для каждого товара по расчёту цены, в зависимости от площади помещения. ...
Программирование на webasyst
Необходимо у модуля новости на платформе вебасист сделать слеующую доработку.
Нужен другой вид ЧПУ. Сейчас у них сейчас ЧПУ такое /blog/8/ я
хочу /blog/instrument-firmy-hilti-i-ego-poyasneniya.html (или что-то похожее)
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Как я понимаю надо сделать новое в поле в базе данных поле (например, я назвал link_slug)
Добавил поле в форму в админке
что-то прописать в module/news/class.news.php чтобы добавлялся транслейт (в асисте он посути заложен уже, у тех же ссылок каталога или информационных разделов)
и соответно сделать вывод чпу, это правка файла furl.php
Я не программист, возможно что-то еще надо трогать. Но точно аксесс и прочее не надо.
Кто готов сделать за деньги отзовитесь!
утверждать что работы миллион не надо, знаю, что 100% это не так.
так же замечу, что при исполнении соответственно в стоимостьт должно войти и 301 редирект со старых новостей на новый.
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