Доработка Virtuemart2

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки123 просмотра

gefestonline.ru о цене договоримся

1. Сделать отображение товаров в категории в строчку, с описанием др.информацией.

2. Сделать возможность выбора показа товара в строчку или сеткой.

3. Сделать сортировку товара по цене от большего к меньшему и от меньшего к большему, в таком же стиле остальные сортировки.

4. Исправить ошибку при заказе товара.

5. На выходе должны получить удобный для клиента интерфейс

12 лет назад
Kosta-Rica
Юлия 
44 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

web_botan
Эльвин 
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
34 отзыва(-2)
12 лет назад
$5
5 дней
Работа выполнена качественно, аккуратно, с учетом всех пожеланий и красивого внешнего вида. Спасибо!
Приятно работать. Четко поставленная задача с примерами ускорило выполнение проекта.

Заявки фрилансеров

web_botan
Эльвин 
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
34 отзыва(-2)
12 лет назад

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