Требуется написать JAVA апплет. - должен работать в основных браузерах (FF, Opera, Chrom, IE) - интеграция в PHP - должно быть API для взаимодействия с JS Обязательные требования: ...
Скрипт для выноса ссылок в JS
Необходим скрипт, выноса всех ссылок из html во внешний JS файл. На входе html на выходе html+js. Два варианта с выбором.
1) Закрывать ссылки посредством библиотеки jQuery.
Выглядит это так:
jQuery(function($) {
$("#link1").html("a href=\код ссылки">Читать дальше");
});
"link1" - генерируется рандомно из набора букв и цифр заданной длины.
2)
Выглядит это так:
links = new Array()
links[100] = "http://www.google.com/";
links[101] = "http://www.yandex.ru/";
function linkmain(hlink) {
if (links[hlink]) {var tmp = (links[hlink])}
else {var tmp = "http://www.google.com"}
window.location =tmp}
linkmain(100) и #link_23c генерируется рандомно из набора букв и цифр заданной длины.
Выбранный исполнитель
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