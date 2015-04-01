Скрипт для выноса ссылок в JS

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Завершен3 заявки224 просмотра

Необходим скрипт, выноса всех ссылок из html во внешний JS файл. На входе html на выходе html+js. Два варианта с выбором.

1) Закрывать ссылки посредством библиотеки jQuery.

Выглядит это так:

jQuery(function($) {

$("#link1").html("a href=\код ссылки">Читать дальше");

});

"link1" - генерируется рандомно из набора букв и цифр заданной длины.

2)

Выглядит это так:

links = new Array()

links[100] = "http://www.google.com/";

links[101] = "http://www.yandex.ru/";

function linkmain(hlink) {

if (links[hlink]) {var tmp = (links[hlink])}

else {var tmp = "http://www.google.com"}

window.location =tmp}

linkmain(100) и #link_23c генерируется рандомно из набора букв и цифр заданной длины.

HTMLJavaScriptjQuery
12 лет назад
MakarovIvan
Иван 
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Andrey_Gr
Андрей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
Отзыв недоступен.
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Andrey_Gr
Андрей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад