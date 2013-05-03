Требуется написать JAVA апплет. - должен работать в основных браузерах (FF, Opera, Chrom, IE) - интеграция в PHP - должно быть API для взаимодействия с JS Обязательные требования: ...
Внедрение на сайт системы оплаты ROBOKASSА
Есть сайт на CMS (php/smarty)
Есть регистрация в ROBOKASSА в тестовом режиме.
Есть список товаров которые надо оплачивать через ROBOKASSА.
нужно настроить всё в тестовом режиме и отладить работу прежде чем активировать акаунт в ROBOKASSА.
Пример товара:
Консультация Старшего консультанта (1 час) - 100руб
Консультация ведущего консультанта (1 час) - 200руб
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