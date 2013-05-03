Внедрение на сайт системы оплаты ROBOKASSА

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок123 просмотра

Есть сайт на CMS (php/smarty)

Есть регистрация в ROBOKASSА в тестовом режиме.

Есть список товаров которые надо оплачивать через ROBOKASSА.

нужно настроить всё в тестовом режиме и отладить работу прежде чем активировать акаунт в ROBOKASSА.

Пример товара:

Консультация Старшего консультанта (1 час) - 100руб

Консультация ведущего консультанта (1 час) - 200руб

PHP
12 лет назад
Darid77
47 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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