Внедрение на сайт системы оплаты ROBOKASSА

Есть сайт на CMS (php/smarty)

Есть регистрация в ROBOKASSА в тестовом режиме.

Есть список товаров которые надо оплачивать через ROBOKASSА.

нужно настроить всё в тестовом режиме и отладить работу прежде чем активировать акаунт в ROBOKASSА.

Пример товара:

Консультация Старшего консультанта (1 час) - 100руб

Консультация ведущего консультанта (1 час) - 200руб