Здравствуйте! Нужно произвести небольшие доработки на сайте на Joomle. Подробности вышлю в личку. Бюджет обсудим после оценки. Пишите, пожалуйста, только в проект. Просьба также оставлять ссылки ...
Починить галерею на Joomla
Есть плагин галереи на Joomla Simple Image Gallery Pro, вот одна из страниц http://classicd.ru/oformlenie/oformlenie-shatrov.html но он плохо работает на Iphone и Ipad, надо починить.
Озвучивайте цены и сроки
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день, необходимо добавить несколько тегов в DLE. 1. Добавить тег вывода размера файла в полной новости. 2. Доработать тег вывода видео и теги на случай если видео нет. 3. Добавить ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Требуется Старший Ruby on Rails разработчик с опытом работы 2 и более лет Pадачи: рефакторинг и оптимизация текущего проекта, написание нового функционала Используемые в работе гемы: Авторизация и аутентификация: ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $150
Нужно распарсить два типа данных: 1. С главной страницы постоянно обновляемые данные. 2. Практически статичные данные с внутренних страниц сайта. Что за сайт и какие данные, напишу в личку выбранному исполнителю. ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходима несложная доработка модуля форума на платформе phpbb3. Модуль https://www.phpbb.com/community/viewtopic.php?t=985195 При большом количестве зарегистрированных пользователей на форуме отправка рассылки невозможна, либо Interval Server Error, либо сообщение о необходимости увеличить лимит ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый вечер, Необходимо создать музыкальный портал , дизайн уже есть в psd . Все подробности в прикрепленном файле . Просим указать срок и бюджет .Веб-программирование12 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Адрес сайта наверное лучше в личку отправлю заявителю. Цены на услуги согласовываю рыночные. Спасибо!Веб-программирование11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо быстро повесить дизайн на движок. Вот что имеется: дизайн в psd (прикрепляю джипег), установленный движок с готовым наполненным контентом здесь www.kinoluxe.com, надо сверстать дизайн и прикрутить его на сайт. Настроить все необходимые для работы ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать так, чтобы вместо ссылки www.site.ru/index.php/org/777, ведущей на страницу с реквизитами организации с id = 777, можно было писать в адресной строке www.site.ru/org_name, где org_name это короткое имя этой организации (латиницей). По аналогии ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад