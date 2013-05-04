Добрый день, необходимо добавить несколько тегов в DLE. 1. Добавить тег вывода размера файла в полной новости. 2. Доработать тег вывода видео и теги на случай если видео нет. 3. Добавить ...
Разработчик Ruby on Rails
Требуется Старший Ruby on Rails разработчик с опытом работы 2 и более лет
Pадачи: рефакторинг и оптимизация текущего проекта, написание нового функционала
Используемые в работе гемы:
Авторизация и аутентификация:
devise
omniauth
cancan
Админка:
rails-admin
Работа с изображениями:
carrierwave
rmagick
JSON шаблонизатор:
rabl
Отложенные задачи:
resque
Социальные сети:
koala
tumblr_client
flickraw
google_plus
Long polling:
faye
private_pub
Мобильные Push уведомления:
rapns
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