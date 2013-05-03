Парсер для интернет магазина

Нужно сделать так, чтобы вместо ссылки www.site.ru/index.php/org/777, ведущей на страницу с реквизитами организации с id = 777, можно было писать в адресной строке www.site.ru/org_name, где org_name это короткое имя этой организации (латиницей). По аналогии ...