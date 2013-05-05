Скрипт вывода информации из базы (php)

Здравствуйте.

Есть база данных на 30+к записей. К каждой записи несколько полей. Нужно написать скриптик для вывода всей информации на сайте.

Примерно так - меню(алфавит) -> список записей разбитый по страницам -> при нажатие на запись выводим внутреннею страницу с остальными полями.

Буду благодарен если сразу напишите примерный диапазон цен.