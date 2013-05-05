Скрипт вывода информации из базы (php)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок156 просмотров

Здравствуйте.

Есть база данных на 30+к записей. К каждой записи несколько полей. Нужно написать скриптик для вывода всей информации на сайте.

Примерно так - меню(алфавит) -> список записей разбитый по страницам -> при нажатие на запись выводим внутреннею страницу с остальными полями.

Буду благодарен если сразу напишите примерный диапазон цен.

PHP
12 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

zhalexei
Алексей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Очень доволен сотрудничеством. Алексей быстро и очень качественно проделал работу, решил все проблемы которые выскакивали по ходу в результате накладок с моей стороны (база данных, хостинг и т.п.) Обязательно продолжим работать. Спасибо!
Подробное ТЗ, оперативные ответы на вопросы, проверка и оплата. рекомендую

Заявки фрилансеров

zhalexei
Алексей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад