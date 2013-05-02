Задача для исполнителя со знанием yaws и linux

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок107 просмотров

Есть сервер с lubuntu, на нём стоит yaws 1.92. Требуется обновить версию и сделать динамическую страницу (на erlang) с загрузкой файлов. Подробности при разговоре.

Linux
12 лет назад
Coolman1987
Анатолий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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