Требуется PERL-программист

Нужно скопировать эту верстку http://copperpipe.enigmatrade.ru/, сайт наш. Все материалы имеются, надо только заменить в верстке картинки продукции и текста, повесить на хостинг, помочь поставить метрику, лайф, аналитику. Делать действительно там почти ничего не ...