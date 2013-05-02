Сделать парсер портала

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок176 просмотров

Портал: www.plod.ru

На портале интересует раздел «Объявления»: plod.ru/forum.php . Здесь идет список объявлений, зачастую без указания контактных данных. Поэтому необходимо переходить по названию организации на ее страницу.

Там есть все контакты и список всех объявлений организации. Все объявления организации нам не нужны. Достаточно одного самого свежего. Нам важен контакт, а не все объявления.

Таким образом необходимо спарсить все объявления (по одному от каждой организации), в тексте или заголовке которых встречается хотя бы одно из названий интересующих нас товаров. Список с названиями этих товаров прилагается в аттаче.

12 лет назад
SBW
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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