Сделать парсер портала

Портал: www.plod.ru

На портале интересует раздел «Объявления»: plod.ru/forum.php . Здесь идет список объявлений, зачастую без указания контактных данных. Поэтому необходимо переходить по названию организации на ее страницу.

Там есть все контакты и список всех объявлений организации. Все объявления организации нам не нужны. Достаточно одного самого свежего. Нам важен контакт, а не все объявления.

Таким образом необходимо спарсить все объявления (по одному от каждой организации), в тексте или заголовке которых встречается хотя бы одно из названий интересующих нас товаров. Список с названиями этих товаров прилагается в аттаче.