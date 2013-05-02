Сделать парсер сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки157 просмотров

На портале интересует раздел «Офис и бизнес» - «Оптовая торговля»: http://dmir.ru/business/wholesale/all.aspx

Регион возможно выбрать – «Россия».

Однако на данной доске объявлений стоит ограничение на показ 1000 объявлений. Т.е. больше 1000 не покажут. Поэтому при парсинге необходимо пройтись поочередно по каждому из регионов, чтобы система показала максимальное количество объявлений. Регион выбирается вверху страницы.

Из объявлений, которые отражаются здесь: http://dmir.ru/business/wholesale/all.aspx , необходимо выбрать те, в заголовке или тексте которых встречается слова из нашего списка овощей и фруктов (см. аттач).

Через строку метапоиска вверху страницы поиск не производить, т.к. тогда собираются результаты из всех рубрик и появляется много мусора. Типа такого: «Продам кота Петрушку».

Более подробное описание в аттаче.

12 лет назад
SBW
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Настройка скрипта (доработка)

    В общем вкратце. Являюсь администратором сайта одного районного чемпионата по футболу. Так же являюсь футболистом того же чемпионата. Вот решили сделать возможность ставок на наши матчи. Нашел старенький бесплатный скрипт букмекерской конторы, запустить удалось, но ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Небольшие доработки по верстке

    $10

    Нужно скопировать эту верстку http://copperpipe.enigmatrade.ru/, сайт наш. Все материалы имеются, надо только заменить в верстке картинки продукции и текста, повесить на хостинг, помочь поставить метрику, лайф, аналитику. Делать действительно там почти ничего не ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Серверный программист

    Описание проекта: В амбициозный проект под названием Фанты, требуется серверный программист. Ищем участника, который присоединиться к команде разработчиков: флэшер, дизайнер. Ищем программиста, как соавтора и совладельца данного чуда, который имеет желание заниматься ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсер реферера (поискового запроса)

    $50

    Здравствуйте. Нужно написать скрипт который будет отоброжать на странице сайта поисковый запрос по которому был сделан переход с гугла. Например: На страницу сайта вы попали по поисковому запросу "и отоброжается поисковый запрос".

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист для сайтов

    Здравствуйте! Нужен универсальный программист для долгосрочного сотрудничества. Основное требование: профессионализм, возможность как делать полноценные сайты так и не чураться задач попроще, отвечать за указанные сроки. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад