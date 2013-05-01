Настройка скрипта (доработка)

В общем вкратце. Являюсь администратором сайта одного районного чемпионата по футболу. Так же являюсь футболистом того же чемпионата. Вот решили сделать возможность ставок на наши матчи. Нашел старенький бесплатный скрипт букмекерской конторы, запустить удалось, но ни зайти в админку ни чего либо еще не представляется возможным. Выдает кучу ошибок. Нужен человек который разбирается в PHP и mysql для того что бы довести скрипт до ума. Мега-функционал не требуется! Раз в неделю будет выставлена небольшая линия, и так же раз в неделю обновлятся результаты.

Пока закинул на бесплатный хостинг вот ссылка: http://buker.vv.si/

Оставляйте контакты icq или скайп.

Бюджет по договоренности..