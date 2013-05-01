Сделать онлайн-калькулятор расчета на сайт

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется написать калькулятор расчета на сайт. Структура простая - выбор позиции из выпадающего списка (4 позиции), ввод квадратных метров - умножение - вывод результата с описанием выполняемых работ. все. Можно на флеш, можно на пхп. Будет помещен в виджет на вордпресс. Прошу предлагать сроки и цены. Напомню, никаких наворотов, попроще.