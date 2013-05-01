Требуется расширить функционал мода bbDKP для форума PHPBB. Все информация в тз.
Доработка сайтов и с целью устранения спама
Есть как минимум два сайта , где происходит спам вида:
Сайт на dle ______________ GET /engine/modules/antibot.php ........... http://domain1.ru/index.php?do=register
Сайт на joomla ______________ http://www.domain2.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=registers
Необходимо доработать скрипт оригинальным образом для устранения спама, к примеру, изменить капчу и др. Желательно выполнить работу в режиме консультаций, т.е. без доступа к ресурсам сайта. В крайнем случае готов дать доступ к копиям сайта на тестовом домене.
Срочно!
Мои гарантии: WMT BL 98, перс. аттестат.
Заявки фрилансеров
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