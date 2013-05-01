Пример – www.photorika.com Возможность публиковать свои фото, комментировать и оценивать чужие. + Форум, новости и подписка, личный кабинет для управления своими фото. Cтраница фото, как здесь: http://pinterest.com/pin/241435229996316056/ - чтобы открывалась поверх ...
Доработка мода для форума PHPBB
Требуется расширить функционал мода bbDKP для форума PHPBB. Все информация в тз.
Заявки фрилансеров
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