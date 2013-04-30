Нужны специалисты Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки115 просмотров

Требуется специалист по joomla, знание системы хорошее.

Знание php, mysql.

JoomlaMySQLPHP
12 лет назад
lip4ek34rus
Сергей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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