Java script - координаты выделения

задача:

разработать код на javascript, не используя никаких сторонних компонент типа jquery

код должен возвращать координаты начала и конца выделения(координаты символов, не мыши) в editable div(при наличии там многострочного текста) и работать на всех браузерах но достаточно только ПОСЛЕДНИХ версий. Больше НИЧЕГО не нужно. одно-единственное действие.