Доработать интернет-магазин

Здравствуйте. Имеется магазин http://top-az.com.ua. В каталоге магазина через админку создаются категории или подкатегории товаров, а в них уже непосредственно можно добавлять сами товары. Магазин сделан таким образом, что путь из категории на конкретный товар, т.е. его подробное описание задается через неполный путь. Например, http://top-az.com.ua/product/koltsa-pod-zakaz-203/ - и тут уже можно давать внешние ссылки, картинки, описание и т.д. Нужно реализовать следующее: если url для товара задан вручную, не как локальный адрес, а как ссылка, то сайт не должен портить внешнюю ссылку своим доменом, т.е. не должно быть ссылок вида http://top-az.com.ua/product/https://plus.google.com/photos/101025242609399067150/albums/5872402261014808705?authkey=CK-ds7D68-qHqgE, надо просто https://plus.google.com/photos/101025242609399067150/albums/5872402261014808705?authkey=CK-ds7D68-qHqgE. Вот тут я создал 2 ориентировочных товара http://top-az.com.ua/catalog/tovary-pod-zakaz/. Нужно чтобы по клику на "Кольца под заказ (внешняя)" переход был на https://plus.google.com/photos/101025242609399067150/albums/5872402261014808705?authkey=CK-ds7D68-qHqgE. Жду ваших предложений по срокам и цене.