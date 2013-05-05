Доработать интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок179 просмотров

Здравствуйте. Имеется магазин http://top-az.com.ua. В каталоге магазина через админку создаются категории или подкатегории товаров, а в них уже непосредственно можно добавлять сами товары. Магазин сделан таким образом, что путь из категории на конкретный товар, т.е. его подробное описание задается через неполный путь. Например, http://top-az.com.ua/product/koltsa-pod-zakaz-203/ - и тут уже можно давать внешние ссылки, картинки, описание и т.д. Нужно реализовать следующее: если url для товара задан вручную, не как локальный адрес, а как ссылка, то сайт не должен портить внешнюю ссылку своим доменом, т.е. не должно быть ссылок вида http://top-az.com.ua/product/https://plus.google.com/photos/101025242609399067150/albums/5872402261014808705?authkey=CK-ds7D68-qHqgE, надо просто https://plus.google.com/photos/101025242609399067150/albums/5872402261014808705?authkey=CK-ds7D68-qHqgE. Вот тут я создал 2 ориентировочных товара http://top-az.com.ua/catalog/tovary-pod-zakaz/. Нужно чтобы по клику на "Кольца под заказ (внешняя)" переход был на https://plus.google.com/photos/101025242609399067150/albums/5872402261014808705?authkey=CK-ds7D68-qHqgE. Жду ваших предложений по срокам и цене.

12 лет назад
alexey_k_v
Алексей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SuperOrange
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Все четко и точно. Рад сотрудничеству
Задача сформулирована четко, вся необходимая информация выдавалась по первому же запросу. Всё быстро и без заминок.

Заявки фрилансеров

SuperOrange
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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