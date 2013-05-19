SuperOrange

Сергей SuperOrange

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Профессиональный WEB-разработчик

Отзывы заказчиков

nevzorovsergey
Сергей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Создание формы регистрации с проверкой занятости
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kochetoff
Алекс 
43 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$180
0 баллов
12 лет назад
Сделать интеграцию с smartresponder через API
Этот человек меня кинул. Проект поджимал со сроками, но Сергей не смог даже признаться чтобы я дал заказ новому фрилансеру. Тянул эту работу более 2-х месяцев. Не рекомендую!
AlexMen
Алекс 
52 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$150
9 баллов
12 лет назад
Переделать шаблон сайта
HTMLJoomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
12 лет назад
Подключить RoboKassa к сайту на Joomla 2.5
AJAXJoomla
Сотрудничеством доволен, специалист справился с задачей. Смог разобраться в запутанном коде компонента ZOO для Joomla. Успехов!
Александр сам технический специалист и работать с ним было приятно, четко поставил задачу, быстро проверил результат и оплатил. Рекомендую.
Ответный отзыв
konfetto
Ольга 
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Доработать скрипт chosen
Все было сделано быстро и без проблем, рекомендую.
Сотрудничеством доволен
Ответный отзыв
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