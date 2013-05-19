SuperOrange

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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$180
0 баллов
12 лет назад
Этот человек меня кинул. Проект поджимал со сроками, но Сергей не смог даже признаться чтобы я дал заказ новому фрилансеру. Тянул эту работу более 2-х месяцев. Не рекомендую!
$150
9 баллов
12 лет назад
HTMLJoomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$35
10 баллов
12 лет назад
AJAXJoomla
Сотрудничеством доволен, специалист справился с задачей. Смог разобраться в запутанном коде компонента ZOO для Joomla. Успехов!
Ответный отзыв
Александр сам технический специалист и работать с ним было приятно, четко поставил задачу, быстро проверил результат и оплатил. Рекомендую.
$30
10 баллов
12 лет назад
Все было сделано быстро и без проблем, рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен