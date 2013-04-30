Внедрение CRM-системы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок122 просмотра

Необходимо внедрить CRM систему для интернет-магазина.

Предположительно:

amocrm.ru или salesforce.com

Необходимый функционал:

- Интеграция с mailchimp

- Открываемость писем, процент перехода по письмам

- Если человек купил, тогда добавляется в отдельный лист тех кто купил этот товар

- Отправка писем по сегментированному листу по (городу, возрасту, сумме оставленных денег, определенным продуктам)

- Как часто бывает на сайте, делает действия

- Управление подписками. Это должно делать как в ручную, так и автоматически в зависимости от действий пользователя.

- Заполнение самим пользователем информации о себе. После этого, он автотически попадает в отдельный лист подписки

- Интеграция с ZenDesk

- Связывать оплату из интернет-магазина с CRM

- Запись коммуникаций с клиентами.

От вас:

1. Сроки внедрения такого проекта

2. Его стоимость

12 лет назад
markusminsk
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Новые функции для сайта "визитка"

    Всем привет. необходимо разработать новые функции и устранить ошибки на сайте dneprburservice.com (c#) 1) разработать калькулятор (на трех языках) http://gidrobur.com.ua/kalkulyatsiya 2) устранить ошибки в разработанном блоге (мелкие косячки, при переписке покажу). ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • PHP-разработчик

    Для поддержки интернет проектов ищем в команду php разработчика. Требования: Обязательные знания: php, mysql, javascript, html, css. Желательно знание фреймворков zend и onphp. Умение разбираться в чужом коде. ...

    CSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт на флеше

    Есть шаблон сделанный на Flash ,версия АС2 Нужно к имеющейся фотогалереи сделать и видеогалерею с таким же функционалом. Ваши цены и сроки. Спасибо

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Инструменты для индексации в ПС

    Функционал, который нужно реализовать Определение проиндексированности страниц. Задача для списка УРЛ определить знает ли ПС (яндекс и гугл) эти страницы Решение с использованием API http://api.yandex.ru/webmaster/doc/dg/reference/hosts-indexed.xml ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Масштабатор картинки (jquery)

    Внести правки в масштабатор: 1. при клике кнопки "1:1" схема должна возвращаться в исходный масштаб как при загрузке страницы 2. сделать возможность управления масштабом ползунком (либо прикрутить готовый код http://webinby.ru/uroki-po-javascript/kak-sdelat-polzunok-na-jquery-ui.html) ...

    JavaScriptjQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать сайт на Фрэймворке

    Вот собственно маленьки тз.. Есть Дизайн... верстка с вас.. Проект включает в себя админку и управление через нее – добавление удаление ред, контента как медиа так и статей (ласт ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Консультация по работе с Excel через php

    Нужна консультация, совет, или просто направление по поводу работы с калькулятором в екселе. А точнее нужно автоматизировать либо работу с ним, либо другими способами сделать чтобы через php можно было выполнять те же расчеты ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад