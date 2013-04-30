Внедрение CRM-системы

Необходимо внедрить CRM систему для интернет-магазина.

Предположительно:

amocrm.ru или salesforce.com

Необходимый функционал:

- Интеграция с mailchimp

- Открываемость писем, процент перехода по письмам

- Если человек купил, тогда добавляется в отдельный лист тех кто купил этот товар

- Отправка писем по сегментированному листу по (городу, возрасту, сумме оставленных денег, определенным продуктам)

- Как часто бывает на сайте, делает действия

- Управление подписками. Это должно делать как в ручную, так и автоматически в зависимости от действий пользователя.

- Заполнение самим пользователем информации о себе. После этого, он автотически попадает в отдельный лист подписки

- Интеграция с ZenDesk

- Связывать оплату из интернет-магазина с CRM

- Запись коммуникаций с клиентами.

От вас:

1. Сроки внедрения такого проекта

2. Его стоимость