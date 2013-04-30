PHP-разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки92 просмотра

Для поддержки интернет проектов ищем в команду php разработчика.

Требования:

Обязательные знания: php, mysql, javascript, html, css.

Желательно знание фреймворков zend и onphp.

Умение разбираться в чужом коде.

Опыт успешной работы от 1-2 лет.

А также ответственность, дружелюбность, интерес к работе и стремление к совершенству.

Работа удаленная, постоянная 40 часов в неделю, график относительно свободный.

Возможность роста профессионального и материального.

В ответе, пожалуйста, сообщите информацию о себе, опыт работы, с чем работали, и представления по месячной заработной плате.

CSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
12 лет назад
mbarzman
Михаил 
53 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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