mbarzman

Михаил mbarzman

 
52 годаГермания/Дортмунд
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • PHP-разработчик

    Для поддержки интернет проектов ищем в команду php разработчика. Требования: Обязательные знания: php, mysql, javascript, html, css. Желательно знание фреймворков zend и onphp. Умение разбираться в чужом коде. Опыт успешной работы от 1-2 лет. А также ответственность, дружелюбность, интерес к работе ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно нарисовать шарж

    Нужно нарисовать несколько шаржей в мультяшном стиле. Пример в приложении. Я даю вам фото, вы мне шарж на email. Пожалуйста, в ответе на проект напишите стоимость работы и сроки.

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется корректор

    Для постоянного сотрудничества требуется корректор. Ежедневно необходимо вычитывать и при необходимости править большие объемы текстов. Основаная задача - отлов и правка грамматических ошибок, дополнительная - стилистических ошибок. Работа удаленная, полный рабочий день. У вас обязательно должен ...

    Редактирование и Корректура25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется специалист по рекламе и маркетингу

    Для нескольких интернет проектов требуется специалист по рекламе и маркетингу. Необходимо хорошо знать системы контекстной рекламы яндекс директ и google adwords, системы статистики google analitics и яндекс метрику, уметь составлять рекламные компании и отслеживать их ...

    Google Ads
    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать подложку баннера

    Наш сайт имеет ширину 1000px. В Topline размещаются рекламные баннеры размером 1000х90px. Иногда появляются клиенты, которые хотят разместить в этом месте баннер размером 728х90px. Для размещения баннеров такого размера необходимо нарисосвать подложку размером 1000х90px чтобы на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
janizary
Антон 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать подложку баннера
С Михаилом очень приятно сотрудничать. Детально продуманные задания, высочайшая культура общения, мгновенная оплата и только положительные эмоции. Рекомендую как одного из лучших заказчиков, с которыми когда-либо работал.
Антон выполнил работу по проекту и несколько дополнительных задач на высочайшем уровне. Кроме отличных профессиональных качеств также хочу отметить и личные качества, что в наше время также очень важно.
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