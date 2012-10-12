Для поддержки интернет проектов ищем в команду php разработчика. Требования: Обязательные знания: php, mysql, javascript, html, css. Желательно знание фреймворков zend и onphp. Умение разбираться в чужом коде. Опыт успешной работы от 1-2 лет. А также ответственность, дружелюбность, интерес к работе ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно нарисовать несколько шаржей в мультяшном стиле. Пример в приложении. Я даю вам фото, вы мне шарж на email. Пожалуйста, в ответе на проект напишите стоимость работы и сроки.Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт11 лет назад
Для постоянного сотрудничества требуется корректор. Ежедневно необходимо вычитывать и при необходимости править большие объемы текстов. Основаная задача - отлов и правка грамматических ошибок, дополнительная - стилистических ошибок. Работа удаленная, полный рабочий день. У вас обязательно должен ...Редактирование и Корректура25 заявокЗакрыт11 лет назад
Для нескольких интернет проектов требуется специалист по рекламе и маркетингу. Необходимо хорошо знать системы контекстной рекламы яндекс директ и google adwords, системы статистики google analitics и яндекс метрику, уметь составлять рекламные компании и отслеживать их ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Наш сайт имеет ширину 1000px. В Topline размещаются рекламные баннеры размером 1000х90px. Иногда появляются клиенты, которые хотят разместить в этом месте баннер размером 728х90px. Для размещения баннеров такого размера необходимо нарисосвать подложку размером 1000х90px чтобы на ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад