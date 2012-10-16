Нарисовать подложку баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок216 просмотров

Наш сайт имеет ширину 1000px. В Topline размещаются рекламные баннеры размером 1000х90px.

Иногда появляются клиенты, которые хотят разместить в этом месте баннер размером 728х90px. Для размещения баннеров такого размера необходимо нарисосвать подложку размером 1000х90px чтобы на этой подложке баннер шириной 728px смотрелся органично.

В приложении пример реализации подложки с баннером на ней.

Если кроме услуги дизайна вы сможете сделать верстку, то будет очень неплохо.

13 лет назад
mbarzman
Михаил 
53 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Антон выполнил работу по проекту и несколько дополнительных задач на высочайшем уровне. Кроме отличных профессиональных качеств также хочу отметить и личные качества, что в наше время также очень важно.
С Михаилом очень приятно сотрудничать. Детально продуманные задания, высочайшая культура общения, мгновенная оплата и только положительные эмоции. Рекомендую как одного из лучших заказчиков, с которыми когда-либо работал.

Заявки фрилансеров

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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