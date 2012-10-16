Нарисовать подложку баннера

Наш сайт имеет ширину 1000px. В Topline размещаются рекламные баннеры размером 1000х90px.

Иногда появляются клиенты, которые хотят разместить в этом месте баннер размером 728х90px. Для размещения баннеров такого размера необходимо нарисосвать подложку размером 1000х90px чтобы на этой подложке баннер шириной 728px смотрелся органично.

В приложении пример реализации подложки с баннером на ней.

Если кроме услуги дизайна вы сможете сделать верстку, то будет очень неплохо.