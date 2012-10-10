Усовершенствовать дизайн сайта в PSD

Здравствуйте,

Требуется усовершенствовать (не поменять) дизайн сайта ВВП-Премьер.РФ, точнее улучшить дизайн каждого раздела, добавив наиболее подходящие на ваш взгляд отдельные элементы, на пример акции, новости. Мы сами не понимаем, куда это лучше сделать и как это оформить. Но уверены, есть дизайнеры, которые могут предложить что-то интересное, новое, чтобы не изменяя стилю, основе данного дизайна, привнести в него что-то интересное, яркое, функциональное.

Таким образом, также требуется в дизайне решение, куда и как можно вставить:

новости,

акции,

прайс,

Также будем рады, если предложите что-то еще интересное и функциональное, например, кнопки для соц. сетей и др., что по-вашему пониманию будет полезно и интересно для посетителей сайта.

ВНИМАНИЕ: У нас на каждую страницу есть дизайн в PSD, т.е. Вам не надо перерисовывать дизайн, надо только взять готовые файлы, и сделать то, что Вы предлагаете для этого дизайна.

Обязательно указывайте в заявке либо в приватных сообщениях, что Вы можете предложить для этого дизайна, какое у Вас представление. Заявки рассматриваются только с конкретными предложениями и стоимостью услуг.

Спасибо за Ваше внимание к этой заявке.