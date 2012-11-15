Дизайн сайта (возможно с matte painting). Срочно

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок305 просмотров

Всем привет!

Мне нужен отличный дизайнер, уровень которого НЕ НИЖЕ (выше - можно) прикрепленных работ.

ОЧЕНЬ примерный лейаут также прикрепил вложением, чтобы вам было проще понять что за задача стоит. Детальный бриф вышлю избранному исполнителю. Окончательная сумма сделки обсуждается отдельно (в предложении пишите свой обычный уровень цен).

Очень важный момент - рабочая ситуация сложилась так, что первую версию (черновик, набросок, хоть что-нибудь) нужно показать в максимально короткий срок, поэтому вам большой плюс, если вы можете начать работу прямо сейчас и выполнить ее быстро и качественно.

13 лет назад
feline
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$600
3 дня
Ирина превосходный дизайнер с уникальным чувством стиля и изысканным вкусом. Кроме того, она четко соблюдает сроки и даже иногда выполняет работу раньше, чем обещала. Я очень доволен сотрудничеством с Ириной и рекомендую сотрудничать с ней всем, кому важно получить качественный продукт, а не лишь бы что для галочки.
Спасибо за сотрудничество. Все отлично!

Заявки фрилансеров

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад