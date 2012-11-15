Дизайн сайта (возможно с matte painting). Срочно

Всем привет!

Мне нужен отличный дизайнер, уровень которого НЕ НИЖЕ (выше - можно) прикрепленных работ.

ОЧЕНЬ примерный лейаут также прикрепил вложением, чтобы вам было проще понять что за задача стоит. Детальный бриф вышлю избранному исполнителю. Окончательная сумма сделки обсуждается отдельно (в предложении пишите свой обычный уровень цен).

Очень важный момент - рабочая ситуация сложилась так, что первую версию (черновик, набросок, хоть что-нибудь) нужно показать в максимально короткий срок, поэтому вам большой плюс, если вы можете начать работу прямо сейчас и выполнить ее быстро и качественно.