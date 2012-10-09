изменить шапку существующего дизайна
Сайт частного нотариуса
Нужна главная страница и шаблон внутренней. Стилистика как на указанных примерах.
(Один из сайтов конкурентов - http://levtsun.com.ua/, но он не нравится, просто чтобы понять тематику)
Нужен графически простой, но стильный и выверенный сайт с вниманием к деталям.
Бюджет хотелось бы в районе 100$, но вы можете предложить больше(меньше).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
сделать вёрстку страницы, по максимуму стилями с минимум использования картинок.Завершен13 лет назад
- $100
Нужен дизайн сайта-визитки по ремонту квартир. От Вас сроки, стоимость, портфолио.Закрыт13 лет назад
- $100
Дизайн сайта по ремонту квартир. От Вас сроки, портфолио и цену.Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется отрисовать дизайн для одностраничного проекта по макету. На макете схематично отмечены все необходимые блоки. Остается их визуализировать. Также необходима верстка, из программируемых элементов - только форма обратной связи. В заявке указывайте пожалуйста ...Завершен13 лет назад
Нужно сделать шапку для сайта о футболе. Размер 940х271 цветовая гамма сайта фон-белый, цвета черный, красный. Подробности обсудим с исполнителем. Портфолио дизайнов спортивных сайтов обязательно.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработка главной страницы для сайта поиска и бронирования трансферов.Завершен13 лет назад
Несколько доработок по сайту. Начнем с перовой. http://www.siamthai.ru/vidthaimassage.htm На этой странице мы видим список услуг, разделеных чертой. Задача. Разработать блок для услуги (для всех услуг ...Завершен13 лет назад
- $1000
Консалтинговая компания на постоянной основе для сотрудничества на постоянной основе (под проекты) привлекает креативных специалистов в сфере веб-дизайна, дизайна! Должностные обязанности: Разработка эскизов сайтов. Разработка логотипов. Разработка иконок, баннеров, ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
Первый проект. Сайт для ведущего Юрий Гагарин. Создания главной странице и дизайн внутренний структуры (Солянка). от дизайнера требуется. Быстрое исполнения, креативный подход. Вовремя вносить коррективы в проект. Второй проект. ...Завершен13 лет назад