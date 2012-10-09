Сайт частного нотариуса

Нужна главная страница и шаблон внутренней. Стилистика как на указанных примерах.

(Один из сайтов конкурентов - http://levtsun.com.ua/, но он не нравится, просто чтобы понять тематику)

Нужен графически простой, но стильный и выверенный сайт с вниманием к деталям.

Бюджет хотелось бы в районе 100$, но вы можете предложить больше(меньше).