Доработки по сайту

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Завершен2 заявки104 просмотра

Несколько доработок по сайту.

Начнем с перовой.

http://www.siamthai.ru/vidthaimassage.htm

На этой странице мы видим список услуг, разделеных чертой.

Задача. Разработать блок для услуги (для всех услуг он будет одинаковый)

Блок состоит из: заголовок (наименование), фотография, цена, длительность, описание (будет сокращено до минимума)

Примерно хочу видеть так http://my.jetscreenshot.com/demo/20121009-mwbo-63kb.jpg (на этом слайде не хватает длительности и описания

Ваши предложения жду.

ICQ 288294230

13 лет назад
qtj
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

st_Epris
43 года
18 лет в сервисе
Был
14 часов назад
13 лет назад
$25
1 день
Здравствуйте! Андрей, Специалист на 100% (заметьте регистр первой буквы второго слова). Легок в общении, без труда понимает чего нужно сделать. Если сами не знаете, что нужно, поможет понять что вам нужно и сделает все в лучшем виде. Всем советую, таких спецов поискать надо. Удачи!
Приятный заказчик, ТЗ составляет четкое, понятное, оплата быстрая, рекомендую как хорошего заказчика который ценит время фрилансера и старается прислушаться к советам.

Заявки фрилансеров

st_Epris
43 года
18 лет в сервисе
Был
14 часов назад
13 лет назад

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