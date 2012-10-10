Доработки по сайту

Здравствуйте! Андрей, Специалист на 100% (заметьте регистр первой буквы второго слова). Легок в общении, без труда понимает чего нужно сделать. Если сами не знаете, что нужно, поможет понять что вам нужно и сделает все в лучшем виде. Всем советую, таких спецов поискать надо. Удачи!