изменить шапку существующего дизайна
Доработки по сайту
Несколько доработок по сайту.
Начнем с перовой.
http://www.siamthai.ru/vidthaimassage.htm
На этой странице мы видим список услуг, разделеных чертой.
Задача. Разработать блок для услуги (для всех услуг он будет одинаковый)
Блок состоит из: заголовок (наименование), фотография, цена, длительность, описание (будет сокращено до минимума)
Примерно хочу видеть так http://my.jetscreenshot.com/demo/20121009-mwbo-63kb.jpg (на этом слайде не хватает длительности и описания
Ваши предложения жду.
ICQ 288294230
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